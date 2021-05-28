«مستشفيات المنصورة»: لدينا 4 حالات إصابة بالفطريات

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، إن المستشفى به 4 حالات إصابة بالفطريات بقسم الأنف والأذن الحنجرة وليسوا في العزل، ولم نحدد بعد نوع هذه الفطريات المصابين بها، وجار تحديدها، وتم إجراء عمليتين جراحيتين لاثنين من المصابين، كما أنه جار تحضير الاثنين الآخرين لإجراءات عمليات، وحالتهم مستقرة.

الشعرواي: إجراء عمليتين لمرضى فطر بمستشفى الجامعة

وأضاف كمال لـ«الوطن» أنه من خلال العمليتين الذين تم إجراؤهما، وتم استئصال الفطر من مناطق الإصابة، ومن بينهم إصابة عظمة الخد من أحد المرضى لوجود تآكل بها، وجار عمل استعاضة العظام عن طريق جراحة الفم والأسنان، مؤكدا أن حالات الفطريات التي وصلت المستشفى لأصحاب أمراض مزمنة، إما فشل كلوي أو مرضى أورام، ويعانون من ضعف شديد في المناعة.

مدير مستشفيات جامعة المنصورة: الفطر الأسود غير معدي

وأشار مدير مستشفيات جامعة المنصورة إلى أن الفطر الأسود غير معدي ونادرا ما يصيب مرضى كورونا، نتيجة ضعف المناعة الشديدة، وهو من أسوأ أنواع فطريات الأنف والجيوب الأنفية فهو نوع متغلغل، يتسبب في تجلطات الأوعية الدموية وبالتالي غرغرينا بالأنسجة وتحول الجلد أو العظام أو الغشاء المخاطي أو الأعضاء إلى اللون الأسود مع الرائحة الكريهة جدا التي يشعر بها المخالطين للمريض وليس المريض نفسه.

الشعرواي: الفطر الأسود غير مرتبط بكورونا وإنما بنقص المناعة

وأكد أن المرض موجود منذ سنوات وغير مرتبط بفيروس كورونا، وإنما بنقص المناعة نتيجة استخدام الأدوية المثبطة للمناعة بكثرة والكورتيزون بكثرة كعلاج، وهذا يحتمل حدوثه في مرضى كورونا في الحالات المتقدمة فقط، مطالبا المواطنين بعد القلق منه، إلا أنه يجب على المريض فور حدوثه بأي أعرض يتوجه إلى الطبيب فورا، لأن علاجه يعتمد في الأساس على سرعة استعادة وتحسين المناعة أولا مع تعاطي عقاقير ضد الفطريات بالوريد تحت رعاية طبية دقيقة.