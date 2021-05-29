مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج والشرطة تضبط 8 بنادق مع الطرفين

تجددت خصومة ثأرية بين عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة»، بمركز ساقلته بسوهاج، حيث قتل أفراد من العائلة الأخيرة، مندوب مبيعات من العائلة الأولى بالرصاص داخل سيارته بطريق فرعي بقرية الكتكاتة، ودارت بعدها معركة شرسة بين العائلتين بالأسلحة الآلية، وتدخلت قوات الشرطة، وتمكنت من السيطرة علي الطرفين.

وعلى صعيد آخر، نفذت قوات الشرطة بالمحافظة حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 8 بنادق آلية بحوزة 8 أفراد من العائلتين و310 طلقات، وتم تنفيذ 221 حكما قضائيا، وإزالة 12 مخالفة مباني علي الأراضي الزراعية، وتم تعيين خدمات أمنية لمراقبة الوضع بين العائلتين.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بتجدد خصومة ثأرية بين عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة»، بمقتل أحمد محمود إبراهيم أحمد، 42 سنة، مندوب مبيعات، ويقيم بناحية الكتكاته دائرة المركز ينتمي لعائلة الرماضنة إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم داخل سيارته رقم (هـ م ص 5627) ملاكي، بطريق فرعي بناحية نجع عمران التابع لقرية الكتكاته دائرة المركز، لارتباط عائلته بخصومة ثأرية مع عائلة الحرارزة والمقيده برقم 1 لسنة 2016.

تم استهداف طرفى الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين في حملة مكبرة قادها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، واشترك فيها مجموعات قتالية من قوات الأمن، بإشراف الأمن العام، وأسفرت عن ضبط 8 بنادق آلية عيار 7.62×39، 310 طلقات من ذات العيار، 19 خزينة، وتنفيذ 1 جناية، و150 حكما جزئيا، و70 حكم مستأنف، وتنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات علي الأراضى الزراعية، وضبط 110 مخالفات مرورية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.