مسؤولو «الإسكان» يتفقدون الوحدات السكنية لمبادرة «سكن لكل المصريين»

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية إلى مدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسؤولو الإسكان، جولتهم، بتفقد 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» وأعمال المرافق «مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي» بحي الأندلس شرق المدينة، وذلك لمتابعة كل أعمال المرافق بالحي وأعمال الطرق الداخلية والخارجية بالمشروع.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، 3700 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» بالحي الـ33، وأكّدوا متابعة أعمال المرافق والطرق بالحي، لسرعة الانتهاء من المشروعات حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق في أسرع وقت.

وشملت جولة مسؤولي الإسكان، تفقد مشروع المجمعات الصناعية، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق للمجمعات بمنطقة المطورين الجنوبية، مشددين على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد، وسرعة تسليم الأراضي للحاجزين.

كما حرص مسؤولو الوزارة، على الاطمئنان على سير العمل بالمواقع المختلفة والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال، وتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وخطة تسليم وحدات «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، خلال العام الجاري 2021، في المواعيد المقررة دون تأخر، وبالجودة المطلوبة، وبما يتوافق مع البرنامج الزمني، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتأمين العاملين بالمشروعات داخل مواقع العمل.