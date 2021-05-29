رئيس دار الأوبرا: فترة حكم السيسي ذهبية فيما يخص المشروعات الثقافية

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دارالأوبرا المصرية، إننا نعيش في فترة ذهبية وهي فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص المخصصات المالية للمشروعات الثقافية، إذ أن الدولة تعمل على توفير أي ميزانيات يتم طلبها من أجل تنفيذ المشاريع الإنشائية في مجال الثقافة، وذكر منها مشروع واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر الذي يجري العمل عليه في المحلة الحالية.

وأضاف مجدي صابر لـ«الوطن»: «توفير الميزانيات الخاصة بمشاريع الأوبرا يسمح بسير تنفيذ خطط الأوبرا على أكمل وجه، ونواصل العمل حاليا على مشروع إنشاء واحة الثقافة في مدينة 6 أكتوبر، وتضم مسرحا ضخما يتسع لما يزيد عن 1200 متفرج».

وأوضح: «انتهينا من المرحلة السابعة من المشروع، كما تم التعاقد مع الشركة المنفذة مؤخرا على المرحلة الثامنة من المشروع، وتشمل المرحلة الثامنة العمل على صالة الجمهور والأجهزة واللاندسكيب والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروع، ومن المقرر أن يتهم افتتاح المشروع في 2022».

وتابع رئيس دار الأوبرا أن واحة الثقافة هو مشروع متكامل، يقع في موقع متميز حيث يتوسط الأحياء السكنية ومناطق الجامعات، ويضم مبنى لعدة قاعات للتدربات الموسيقية ومجموعة صالات لتدريبات البالية، وقاعات للفنون التشكيلية ومبنى للورش والمخازن بالإضافة إلى مجموعة مباني للخدمات والمخازن، وقاعات كبرى لاستقبال كبار الزوار إلى جانب مساحات لانتظار السيارات تتسع لـ500 سيارة، منوها أن إجمالي المساحة المخصصة للمشروع نحو 26 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن واحة الثقافة من المشروعات الضخمة التي تعبر إضافة كبرى لدار الأوبرا بل أرى أنها أوبرا أخرى باعتبارها امتداد للتوسع المستهدف لتقديم الأوبرا للخدمة الثقافية، لأن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال تقديم مختلف الأنشطة والفعاليات الفنية والابداعية، إلى جانب تأسيس مركزا لتنمية المواهب يعمل على اكتشاف النابغين من أبناء المدينة وما يجاورها من مناطق.