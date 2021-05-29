«على قد الإيد».. أرخص 3 سيارات رياضية في مصر

شهدت سوق السيارات عدة أنواع جديدة من السيارات والتي بدأ المصريون اللجوء إليها كوسيلة للتنقل، ومن أهمها السيارات الصيني الصنع، وهي تجمع ما بين الرفاهية والسعر الأرخص، ومن بين تلك السيارات إم جي والتيجو، وتستعرض «الوطن» أرخص 3 سيارات صيني فى السوق المصري.

«التيجو» 236 ألف جنيه

تمتلك سيارة شيري تيجو سمعة مقبولة في السوق المحلي، وتتميز السيارة بوجود محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يوفر للسيارة قوة تصل إلى 126 حصانًا، إضافة إلى عزم دوران 160 نيوتن، ومن ضمن إمكانياتها في تمتاز بنظام الجر الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتتميز التيجو بالعديد من المواصفات التي تشمل وسائل أمان، منها مستشعرات خاصة بالركن ونظام إيموبليزر، لمنع سرقة السيارة سعرها، وهي تعتبر من فئة السيارات الرياضية الضخمة ويبدء سعرها من 236 ألف جنيه في السوق المحلي.

السيارة إم جي 260 ألف جنيه

انتشرت في السوق المحلي السيارة إم جي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، حيث تعتمد السيارة أم جي على منظومة الجر الامامية وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية، وتمتلك السيارة أم جي علي جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء ماتيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (4 سماعات، وبلوتوث، كما تم تدعيمها بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية)، وتبدأ أسعار السيارة إم جي من 260 ألف جنيه حتى 290 ألف جنيه.

زوتي 2021.. 120 ألف جنيه

من أكثر السيارات التي انتشرت في سوق السيارات المصري، كما شهدت إقبالًا من الشباب حيث يبدأ سعرها 120 ألف جنيه، تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وتستهلك 5.3 لتر لكل 100 كم وهي شبيها للسيارات كيا بكانتو وهيونداي i10.