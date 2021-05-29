«الخشت»: دراسة افتتاح مقر فرانكوفوني بجامعة القاهرة كمركز تبادل ثقافي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمكتبه، سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية والوفد المرافق له؛ لمناقشة الإجراءات لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكوفونية في المجالات التعليمية والثقافية.

حضر اللقاء؛ الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، السيد جين نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكفونية لمنطقة الشرق الأوسط، مساعدة المدير الإقليمي للوكالة سينتيا رعد، المستشارة السياسية والعلاقات العامة لرئيس الوكالة عائشة المتوكل، مستشار الوكالة للشراكات دربس سايح، والدكتورة سماح حلمي مسؤولة الملف بالجامعة.

«الخشت»: دعم سبل التعاون بين الجامعة والوكالة الفرانكونية بالمجالات التعليمية والثقافية

وناقش رئيس جامعة القاهرة، مع رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، أهمية إحداث نقلة نوعية بين جامعة القاهرة والوكالة ودراسة فتح مقر ومكتب وطني فرانكوفوني داخل جامعة القاهرة يكون مركزًا للإشعاع الحضاري والتنوير الثقافي، يقدم خدماته المتعددة للطلاب في التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني للطلاب في سوق العمل العالمية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية في نطاق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرانكوفونية تشترك مع الثقافة المصرية في التعبير عن المشترك الإنساني كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة ذات العائد على المجتمع والدولة المصرية وخدمة الأهداف القومية والوطنية.

المدير الإقليمي للوكالة: حريصون على التعاون مع جامعة القاهرة في مشروعات مشتركة

من جهته، أعرب رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتمامًا كبيرًا بتدريب المدربين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة في ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات.