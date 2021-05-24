«الخشت»: إنشاء اكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد
رئيس جامعة القاهرة: تعتبر كلية النانو تكنولوجي الأولى في الشرق الأوسط
كتب:
كريم رومانى
01:41 م | الإثنين 24 مايو 2021
كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم البدء في إنشاء أول كلية لتكنولوجيا الفضاء بفرع الجامعة الدولي بالشيخ زايد، وإنشاء أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بالشيخ زايد.
وأطلقت جامعة القاهرة، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، فيلمًا بعنوان «جامعة القاهرة تصنع المستقبل» عن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، والتي تعتبر أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط؛ لتكون الخطوة الأولى لدخول جامعة القاهرة عصر جامعات الجيل الرابع، وتواكب متطلبات العصر بل وتصنع مستقبلا جديدا للتعليم في مصر.
ويرصد الفيلم تاريخ إنشاء كلية النانو تكنولوجي، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء الكلية وإعداد التصور الأكاديمي واللائحة الخاصة بالكلية وبرامجها الدراسية، ودراسة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية، لتبدأ الدراسة في الكلية بعد حصول الجامعة على موافقة مجلس الوزراء؛ واعتماد اللائحة الأكاديمية والهيكل الإداري والمالي للكلية من لجان المجلس الأعلى للجامعات.
ويستعرض الفيلم أهداف الكلية وما تتضمنه من أقسام علمية وبرامج أكاديمية ومعامل طلابية وبحثية، تساهم في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر، من خلال إعداد نخبة من الباحثين الرواد القادرين على التعلم والابتكار واكتشاف مواد وتطبيقات جديدة في أسواق الصناعات المختلفة بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، تجهيز معامل الكلية بمجموعة من أحدث الأجهزة العلمية والتكنولوجية، وتحتوي على عدد من الأجهزة العلمية المعملية التي تمكن العلماء والباحثين من إجراء أبحاثهم وابتكاراتهم وبراءات الاختراع.
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