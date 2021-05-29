القاهرة تقرر فحص المخازن والورش أسفل العقارات

اتخذت محافظة القاهرة عدة خطوات للحد من الكوارث والحرائق التي تشهدها الكتل السكنية بسبب وجود مخازن وورش أسفل العقارات تحوى مواد خطرة قابلة للاشتعال، من جانبها طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل العقارات والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان والشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن، وأيضا الورش والمخازن غير المرخصة خاصة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال بكل الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات وغلق المخالف منها، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من الأزمات الناجمة عن تلك التجاوزات.

مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

وحول أزمة الباعة الجائلين، طالبت نائب محافظ القاهرة، في جولة بالشوارع، رؤساء الأحياء بضرورة القضاء على تلك الظاهرة السلبية واستعادة الوجه الحضاري للشوارع والمياديين والحد من أي زحام مروري بسبب أزمة الباعة، وشددت نائب المحافظ على أهمية بعدم الإضرار بارزاق الباعة من خلال إيجاد أماكن بديلة لهم للحفاظ على مصدر دخلهم.

نقل سكان بطن البقرة

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة إزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة بمصر القديمة ونقل سكانها إلى الأسمرات وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير مسكن أمن وأدمي للمواطنين، وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة ونقل السكان تتم تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، وذلك لإنجاز العمل وتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم تزامنا مع أعمال الإزالة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توفير حياة كريمة وسكن راقي ومتوفر به كل الخدمات وانتشال الأسر من العشوائيات الخطرة ووضعهم على الطريق الصحيح اتساقا مع شعار الدولة «بناء الإنسان قبل المكان».

تطوير مصر القديمة

وأشارت إلى استمرار تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل للفسطاط ومنطقة مصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لتلك المنطقة التاريخية، مع نقل سكان العشوائيات إلى وحدات مجهزة بالأثاث ومزودة بكل الخدمات من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومخابز ومنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة ومساحات خضراء.