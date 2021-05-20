كشف محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة القاهرة، موضحا أنّه سيتم إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 والامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال أيام، في المدارس، حيث جرى عقد الامتحانات وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتهوية وتعقيم اللجان الامتحانية، وإلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامة الطبية في اللجان الامتحانية، إضافة إلى قياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات التكميلية عقدت ورقيا بنظام الأسئلة الجديد، ومجمعة لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، ومفردة بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا أنّه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب بشأن طبيعة أسئلة الامتحانات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة القاهرة خلال أيام

وتابع مدير عام المديرية، أنّ المدارس بدأت تصحيح الامتحانات التكميلية أولا بأول، كما أنّ أسئلة الامتحانات جاءت من المقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّ موجهي الامتحانات التزموا بمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

«شعبان»: إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2021 التكميلية الأسبوع المقبل

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنّه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل، حيث جرى البدء في تصحيح الامتحانات.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في لجان مؤمنة مراقبة جيداً، ولم يتم رصد أي معوقات واجهت الطلاب في الامتحانات حتى الآن، لافتا إلى أنّها تنتهي بعد غد، والامتحانات التكميلية عقدت للطلاب الذين تغيبوا بأعذار قهرية عن امتحانات شهر أبريل 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّه سيتم إعلان تفاصيل الحلول الممكنة لتفادي سقوط السيستم في امتحانات الثانوية 2021 التي تعقد في شهر يوليو المقبل.