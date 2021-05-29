الرقابة الإدارية بأسيوط تضبط مدير بـ«تموين أبو تيج» متلبسا برشوة

ضبطت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، مدير الحسابات بإدارة أبوتيج التموينية، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المدير المسؤول لأحد المخابز البلدية بمركز أبو تيج، مقابل تسوية المتأخرات والمخالفات التموينية المستحقة على المخبز، وإعادة تشغيله مرة أخرى عقب إغلاقه.

كانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية بأسيوط، أكدتها تحريات فريق المكتب تفيد بطلب مدير الحسابات بإدارة أبوتيج التموينية، رشوة من صاحب أحد المخابز بأبوتيج، وذلك مقابل تسوية المتأخرات والمخالفات التموينية المستحقة على المخبز وإعادة تشغيله مرة أخرى عقب إغلاقه.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، أسفرت عن ضبطه متلبسًا، وتم إلقاء القبض عليه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وقيدت القضية برقم 1227 لسنة 2021 إداري أبو تيج.