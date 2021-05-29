بدء تطوير ورفع كفاءة مزلقان «بهاريف» بأسوان بـ2.3 مليون جنيه

بدأت اجهزة محافظة أسوان في أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان قرية «بهاريف» بنظام البلاطات الخرسانية، وذلك بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد التربة الزلطية، ثم تركيب وصب البلاطات بطول 200 متر على مدار شهرين ونصف الشهر، حيث سيتم العمل في الاتجاه الشرقي مع فتح الاتجاه الغربى أمام الحركة المرورية.

القضاء على مشاكل ضعف المياه

في سياق آخر، تابع أشرف عطية محافظ أسوان، الحلول العاجلة للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بشكل متكرر، حيث يجرى التنسيق بين الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لربط الخط الناقل بطول 30 كيلو مترًا من محطة جبل شيشة لمياه الشرب بخزان أبو الريش بسعة 4 آلاف م3 كمرحلة أولى، ثم خزان الأعقاب كمرحلة ثانية، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية، حيث يغذي الخط شبكات المياه بالقرية بالتوازي مع محطات ومرشحات بهاريف والجيش.

رصف الشوارع المؤدية لميدان المحطة

كما تابع محافظ أسوان الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021، والتي شملت الشوارع الرئيسية والداخلية المؤدية لميدان المحطة ومنها طريق كورنيش النيل، إضافة إلى شوارع نادي أسوان وأمين الشريف وأطلس والمحافظة ومجلس المدينة وأبطال التحرير، فضلاً عن طرق السادات والشلال والزيداب، وبالتوازي يجرى تركيب بلاط الأنترلوك بشوارع الشنقراب والحسناب ومصطفى جابر وخليفة الجندي بأطوال 1.5 كيلو متر، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه.