محافظة أسوان تراجع مشروعات حياة كريمة بقرية "الرئيسية"

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجنة "حياة كريمة" التى تم تشكيلها للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية، بمراجعة مشروعات المرحلة الثانية لقرية "الرئيسية" التابعة لمركز إدفو، وتشمل قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والرصف بإجمالى إستثمارات تصل لأكثر من 20 مليون جنيه.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو ، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، بعد تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية مستهدفة لتحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه.

وتتضمن مشروعات تطوير قرية الرئيسية، تركيب 3 محولات وأعمدة إنارة وكشافات كهربائية، إلى جانب دعم شبكات مياه الشرب وتركيب مواسير بأقطار وأحجام مختلفة ، بينما يضم قطاع التعليم إنشاء 3 فصول تعليم أساسي، بالإضافة إلى رصف 2 كم طرق داخل القرية، بالتوازى مع ذلك قامت اللجنة أيضاً بمراجعة وفحص وتسلم 50 منزلا تم إدراجهم ضمن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل داخل قرية وادي العلاقي التى تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان والذى تم تنفيذه بواسطة جمعية قبس من نور لرفع مستوى معيشة حوالى 2500 نسمة من عربان البدو المقيمين بوديان العلاقي ،