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محمود مسلم

القبض على تاجر مخدرات حاول غسل 6 ملايين جنيه في السويس

كتب:

الوطن
12:35 م | السبت 29 مايو 2021
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتبين أنّه أنشأ عدة أنشطة تجارية وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ6 ملايين جنيه.

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