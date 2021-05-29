ضبط 203 قطع سلاح ناري و238 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (203 قطع سلاح ناري، بحوزة 173 متهما).. وذلك على النحو التالي:

(20) بندقية آلية.

(35) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(140) فردا محليا.

(268) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(223) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82595) حكما قضائيا متنوعا.. بإجمالي (6534) محكوما عليهم وذلك على النحو التالي:

(370) حكم جناية.

(24927) حكم حبس جزئي.

(4647) حكم حبس مستأنف.

(41525) حكم غرامة.

(11126) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابين ضما (4) متهمين ارتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (238) قضية مخدرات .. بإجمالي (261) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13٫152 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (16٫465 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫532 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,321 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (6,390 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (3,228 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (10 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,803 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (185 جراما).

كمية من مخدر هيدرو وزنت (40 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

عدد (2219) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (46) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (506) دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24619) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.