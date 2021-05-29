ضبط تاجري مخدرات بكمية من«الآيس» وأسلحة في كرداسة

أكّدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تكوين شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، تشكيل عصابي لترويج مخدر الهيروين، واتخاذهما من المناطق الزراعية الحدودية المتاخمة لدائرة مركزي شرطة كرداسة، أوسيم، مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وحيازتهم أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهم الآثم.

ةعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزن طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس– 2 ميزان حساس – 5 هواتف محمولة – مبلغ مالي- سيارتين أحدهما ملك أحد المتهمين والآخرى ملك زوجته).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً للإتجار في المواد المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي والسيارتين من متحصلات البيع والأسلحة النارية والذخائر بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.