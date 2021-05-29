بعد أزمة الرفات.. نقل جماجم الطريق الحر ومسطرد بسيارات نقل الموتى

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، نقل الرفات والجماجم التي عثر عليها ملقاه أسفل الطريق الحر بقليوب، وأرشد المقاول المتهم بنقلها عن مكان آخر بجوار المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق شبرا الخيمة، بعد نقل الرفات والجماجم والعظام المعثور عليها بسيارات نقل الموتى، وعدم استخدام السيارات النقل أو سيارات الحي خلال دفنها مرة أخرى بمقابر الصدقة بشبرا طبقا لقرار النيابة العامة، حيث جرى إعادة تكفينها ودفنها من جديد.

في وقت سابق أرشد المقاول المتهم بالاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة، للإتجار فيها وإلقاء الرفات والجماجم والعظام أسفل الطريق الحر بقليوب للتخلص منها عن مكان آخر تخلص فيه من مجموعة من الجماجم والرفات تبين أنه يقع في قطعة أرض فضاء ملكية خاصة بالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق تستخدم كجراج خاص.

انتقلت أجهزة الأمن ومسئولو حي شرق شبرا برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الكمية المتواجدة في الأرض الفضاء وجمعها ونقلها وفق قرار النيابة وإعادتها لمقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا بحي غرب شبرا وإعادة دفنها وتنظيف مكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أنه لاصحة لاستخدام سيارات الحي في نقل الرفات، سواء قبل اكتشاف الواقعة او بعد إكتشافها كما روج البعض.

كما دلت التحقيقات مع المقاول المتهم بنقل الجماجم البشرية ورفات الموتى أنه قام بهدم مقابر الصدقة بدمنهور شبرا، من أجل بناء مقابر أخرى للاتجار بها وانه قام بنقل “رتش” المقابر بعد شكوى الأهالي من توقف الحركة المرورية أمام المقابر.