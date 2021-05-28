من فيديو متداول لضبط المتهم.. القصة الكاملة لواقعة جماجم قليوب (صور)

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، واقعة مثيرة حيث عثر المواطنون على رفات وعظام وجماجم جثث متوفين ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والذعر بين المواطنين، وتم خلال ساعات قليلة اكتشاف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة مقاول استولى على مقابر الصدقة، بمنطقة دمنهور شبرا، وأخرج الجماجم والرفات منها، وتخلص منها أسفل الطريق الحر.

البداية

بدأت الواقعة بعثور بعض المواطنين على جماجم بشرية ورفات للموتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة لقليوب، وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة، لعدم تجمع المواطنين.

تداول فيديو على الفيس بوك يكشف الواقعة

وتداول أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية، مشيرا أنه في أثناء نزوله بالمنطة لاستقلال «توك توك» فوجئ بتراكم تلك الرفات بأم بيومي، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الأمر وكشف الملابسات ولمشاهدة الفيديو من هنا.

تحرك الأجهزة الأمنية والتنفيذية

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

انتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وتم فرض كردون حول المنطقة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتكليف أجهزة البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وإعادة التصريح بدفن الرفات بمقابر الصدقة.

أول تعليق من رئيس مدينة قليوب حول واقعة جماجم الطريق الحر

وفور العلم بالواقعة قال مجدي نجاح رئيس مدينة ومركز قليوب: إن الجماجم والعظام المعثور عليها أسفل الطريق الحر بنطاق المركز، عبارة عن جماجم وعظام ورفات لموتى تم العثور عليها ملقاة ضمن حملة لهدم مقابر، حيث ألقاها مجهول بسيارة وهرب ليلًا، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن الرفات المعثور عليها مختلط بنقلة هدم ورتش لمقابر ألقيت في المكان للتخلص منها.

وأشار رئيس مدينة ومركز قليوب إلى أنه تم جمع الرفات من داخل الرتش ومخلفات الهدم، والتحفظ عليها وجار صدور قرار من النيابة بالتصريح، وإعادة دفنها، وسيتم تكفينها وإعادة دفنها داخل مقابر الصدقة.

كشف غموض الواقعة.. مقاول ألقاها

بعد ساعات قليلة، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على رفات جثث وجماجم وعظام بشرية، ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وتبين أن وراء الواقعة «مقاول»، وتم القبض عليه، اليوم، حيث قام بالاستيلاء على مقابر صدقة في شبرا الخيمة، وألقى الجماجم البشرية ورفات الموتى التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة «مقاول»، استولى على مقابر صدقة بمنطقة «دمنهور» بشبرا، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت له تهم نبش قبور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة.

32 جمجمة الحصر النهائي للجثث والرفات المعثور عليها

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية ومركز قليوب وحي غرب شبرا من حصر الجماجم البشرية التي تم العثور عليها مع رفات وعظام موتى أسفل الطريق الحر بقليوب، حيث بلغ عددها 32 جمجة بشرية بعد فرز الرتش ومخلفات الهدم بعد نقلها من مكان العثور عليها لدفنها في مكانها بمقابر الصدقة بدمنهور شبرا، والتي كانت بها قبل أن يقوم المقاول بنقلها تمهيدا للاستيلاء على المقابر.

محافظة القليوبية: جريمة نكراء

أصدرت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بيانا كشفت فيه تفاصيل واقعة العثور على رفات وجماجم جثث أسفل الطريق الحر، بمنطقة أم بيومي بقليوب، أدانت فيه الجريمة التي ثبت تورط مقاول فيها، حيث استولى على مقابر صدقة بحي غرب شبرا بغرض الإتجار وألقى محتوياتها في الطريق العام، ووصفت المحافظة في بيانها أن الواقعة «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات».

وكشف بيان محافظة القليوبية أن الأجهزة التنفيذية تلقت بلاغا بتواجد رفات لأموات ملقاة أسفل الطريق الدائري، و«شبرا - بنها الحر» بمنطقتي ميت حلفا بقليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وتحركت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة للموقع على الفور، للوقوف على أسباب هذا الأمر وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.