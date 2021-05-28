عاجل.. ارتفاع عدد جماجم قليوب المجهولة إلى 32

كشف فحص رفات الجماجم والعظام البشرية التي جرى العثور عليها أسفل الطريق الحر بقليوب، عن ارتفاع عددها من 10 جماجم إلى 32 جمجمة لجثث مجهولة الهوية جرى دفنها في مقابر الصدقة بشبرا الخيمة، وهي المقابر التي هدمها مقاول ونقل الرفات منها وألقاها على طريق بنها الحر في منطقة قليوب بمحافظة القليوبية.

جثث مجهولة

وتبين أن تلك الرفات تعود لعدة سنوات، حيث جرى دفن الجثث بعد تصريح النيابة بدفنها في مقابر الصدقة المخصصة للجثث مجهولة الهوية والجثث التي لم يتسلمها ذووها، ويخص الرفات 32 جثة، واستولى مقاول على قطعة الأرض المخصصة لمقابر الصدقة بمنطقة «أم بيومي» بشبرا الخيمة، وجرفها ونقل الركام والأتربة والرفات بسيارات نقل وألقاها على جانب طريق بنها الحر في منطقة قليوب.

32 جمجمة

وكشفت التحريات عن أن المقاول المتهم استولى على مقابر صدقة في شبرا الخيمة بغرض الإتجار فيها وبيعها، وألقى الرفات التي كانت موجودة داخل المقابر أسفل الطريق الحر، وجرى رفع الجماجم والعظام والرفات والتي بلغت 32 جمجمة وتكفينها، وجار إعادة دفنها بمقابر الصدقة بحي غرب شبرا الخيمة مرة أخرى.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المقاول المتهم 4 أيام، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت له تهم نبش القبور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة، واعترف المتهم أنه حاول الاستيلاء على مقابر الصدقة بحي غرب شبرا بغرض الاتجار فيها، وألقى ما بداخلها أسفل الطريق الحر بنطاق قليوب.