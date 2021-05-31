القصة الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمرج: وجودهم جثث مشوهة في حقائب سفر

حقائب سفر بداخلها جثث لثلاثة أطفال مشوهة المعالم، أثارت الذعر بين أهالي منطقة المرج، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المرج، وتبين صحة الواقعة وتم نقل الجثث لمشرحة زينهم لأخذ عينة البصمة الوراثية لهم، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان والتحفظ عليها بعد ظهور وجه المتهمين فيه بشكل واضح، وبتقنين الإجراءات تم التوصل لهوية المتهمين.

القبض على المتهمين

وبعمل الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من مباحث القسم بالقبض عليهم، ووجدوا أحد المتهمين وتدعى «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة» في حالة يرثى لها بعد أن فقدت بصرها وتم حقنها بمادة كاوية «كلور» في عينيها من قبل المتهمين الاثنين الآخرين «أحمد. ع. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة. م. م، 50 عاما، ربة منزل» بعد إجبارها على قتل أطفالهم الثلاثة «ملك، جنا، وطفل حديث الولادة».

بداية الواقعة

البداية عندما تزوجت المتهمة الأولى «إيمان. ز. م، 32 عاما، عاملة، الزوجة الثانية»، من المتهم الثاني «أحمد. ع. ع، 33 عاما، عاطل»، على زوجته الأولى «هالة. م. م، 50 عاما، ربة منزل»، وكان المتهم دائم الإيذاء والتعدي بالضرب على الزوجتين، لكنه كان دائم الاتهام لزوجته الثانية بسوء سلوكها وشكه في نسب الأطفال، وحدثت بينهما العديد من المشادات التي كان على إثرها يقوم بضربها وتقييدها داخل المنزل، كما أنه دائما كان يجبر زوجته الثانية على إزهاق روح الأطفال الثلاثة، حيث كان يعد إناء بلاستيكيا كبيرا أعدته له زوجته الأولى المتهمة «هالة»، للتخلص من الأطفال وكانت توثق الواقعة عن طريق تصوير فيديوهات بالصوت والصورة، أثناء قتل الثلاثة والتخلص منهم برميهم بمحيط قسم شرطة المرج.

التحريات

وأشارت التحريات إلى أن السبب وراء قيام المتهم بإجبار زوجته الثانية المتهمة «إيمان»، على قتل أطفالهم الثلاثة هو أن زوجته الأولى وعدته بإعطائه شقة تمليك بمنطقة الزاوية الحمراء، وحررت بذلك توكيلا رسميا، لكنه كان بشرط عدم وجود أي وريث له وخاصة أنها عاقر لا تنجب، لذلك كانوا يجبرون المتهمة الأولى وزوجة المتهم الثانية على قتل أطفالهم وتصويرها مقاطع فيديو حتى تكون مدانة ولا تستطيع إخبار الشرطة بما حدث، وبعد الواقعة حدث خلاف بين المتهمين الثاني والثالثة مع الأولى وهددتهم بفضح سرهم وأنها ستخبر الشرطة عن الواقعة، لذلك قاموا بتقييدها ووضع شريط لاصق على فمها ووضع سائل الكلور ومواد كيميائية في عينيها حتى لا ترى مما أفقدها بصرها وبعد ذلك قاموا بطردها من المنزل.

وألقى قسم شرطة المرج القبض على المتهمة بعد ظهورها بأحد البرامج التلفزيونية وسردها للواقعة وتمكنت أيضا من الوصول إلى المتهمين الآخرين، وعليه تم تحويلهم للنيابة العامة التي حققت في الواقعة وبدورها أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات.