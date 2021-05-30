اليوم بدء تسليم وحدات «دار مصر» بحدائق أكتوبر.. اعرف إجراءات الاستلام

اليوم يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، فى تسليم دفعة جديدة، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط داخل المدينة، بعدد 384 وحدة سكنية، ويستمر تسليم الوحدات للفائزين بها حتى يوم الخميس 1/7/2021.

وقام جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بتخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وللاطلاع على مواعيد تسليم الوحدات السكنية، وفقا لإعلان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة حدائق أكتوبر، اضغط هنا.

وتتمثل إجراءات استلام الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة، فى

أن يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.

وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة السكنية المخصصة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يقم بالتوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.

وجدير بالذكر أن مدينة حدائق أكتوبر، تعد واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية، فهي تضم جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي، مشروعات دار مصر، ومشروعات سكن مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكمبوندات السكنية.

ومن أكثر مشروعات السكن البديل، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الأيام، هو سكن بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر، والذى يضم عدد كبير من الوحدات السكنية، المصممة على طراز معمارى مميز، ويضم المشروع جميع الخدمات التى يحتاجها سكان العشوائيات عند انتقالهم للمشروع.