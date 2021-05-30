اليوم بدء تسليم وحدات «دار مصر» بحدائق أكتوبر.. اعرف إجراءات الاستلام
يستمر تسليم الوحدات للفائزين حتى يوم الخميس 1/7/2021
كتب:
منة عبده
06:49 ص | الأحد 30 مايو 2021
وحدات "دار مصر" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
اليوم يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، فى تسليم دفعة جديدة، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط داخل المدينة، بعدد 384 وحدة سكنية، ويستمر تسليم الوحدات للفائزين بها حتى يوم الخميس 1/7/2021.
وقام جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بتخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.
وللاطلاع على مواعيد تسليم الوحدات السكنية، وفقا لإعلان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة حدائق أكتوبر، اضغط هنا.
وتتمثل إجراءات استلام الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة، فى
أن يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.
كما يتوجب على العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يعاين الوحدة السكنية المخصصة له، قبل التوقيع على عقد استلام الوحدة، للتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية، أو مشاكل في أعمال الصيانة.
وفي حالة وجود أي مشكلات أو عيوب تشطيبية أو صيانة داخل الوحدة السكنية المخصصة، يتوجب على العميل الذهاب إلى الجهاز الذي تنتمي له الوحدة السكنية، ولم يقم بالتوقيع على عقد استلام الوحدة السكنية.
وجدير بالذكر أن مدينة حدائق أكتوبر، تعد واحدة من المدن الجديدة، التي تتميز بعدد كبير من الوحدات السكنية، فهي تضم جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي، مشروعات دار مصر، ومشروعات سكن مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكمبوندات السكنية.
ومن أكثر مشروعات السكن البديل، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال هذه الأيام، هو سكن بديل لعشوائيات محافظة الجيزة، داخل مدينة حدائق أكتوبر، والذى يضم عدد كبير من الوحدات السكنية، المصممة على طراز معمارى مميز، ويضم المشروع جميع الخدمات التى يحتاجها سكان العشوائيات عند انتقالهم للمشروع.
اقرأ المزيد:
-
دار مصر
-
دار مصر حدائق اكتوبر
-
دار مصر اكتوبر
-
سكن مصر
-
شقق دار مصر
-
دار مصر 2020
-
اسعار شقق دار مصر
-
دار مصر الشيخ زايد
-
حجز شقق دار مصر
-
حدائق اكتوبر
-
حدائق أكتوبر
-
مشروع دار مصر
-
اسعار دار مصر
-
دار مصر العبور
-
دار مصر القرنقل
-
دار مصر وسكن مصر
-
شقة 130م دار مصر
-
دار مصر الاندلس
-
نموذج شقة دار مصر
-
اسعار ومساحات شقق دار مصر
-
تشطيب شقق دار مصر
-
شقة للبيع في دار مصر
-
دار مصر القاهرة الجديدة
-
دار مصر بدر
-
اكتوبر
-
أكتوبر
-
دار مصر بـ 6 أكتوبر .. الشكل النهائي
-
أسعار دار مصر
-
أقساط دار مصر
-
كمبوند دار مصر
-
شقة للايجار دار مصر