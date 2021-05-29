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حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة «المتحدة» الجديد: أعدكم بالعمل على استكمال النجاح والتطوير

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إمام أحمد وخالد عمار
02:31 م | السبت 29 مايو 2021
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

وجه المهندس حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة في التشكيل الجديد، الشكر إلى كل زملائه في مجلس الإدارة والعاملين بالشركة المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليوم، عقب إعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد: «أوجه لكم جميعًا الشكر، وأعدكم بالعمل لاستكمال النجاح والتطوير خلال الفترة المستقبلية».

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

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