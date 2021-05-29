«المتحدة»: نعمل على إطلاق قناة إخبارية إقليمية تنقل صوت مصر للعالم

أكّدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنَّ مصر تستحق أن يكون لها قناة إخبارية إقليمية قوية، موضحة أنَّه من المخطط أن تظهر هذه القناة في الربع الأول من العام المقبل.

وأضافت الشركة المتحدة، أنَّ هذه القناة الإخبارية الإقليمية ستنقل صوت مصر ورسالتها إلى العالم كله، موضحة أنَّ صناعة وتأسيس قناة إقليمية أمر صعب، لكن مصر تستحق ذلك، وهو ما تعمل عليه الشركة المتحدة في الوقت الحالي.

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.