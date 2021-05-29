«المتحدة»: نعتز بجميع العاملين بالشركة سابقين أو حاليين

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الإعلان عن تأسيس قناة خاصة بالطفل هو أمر صعب، بل وأصعب من الإعلان عن قناة للأخبار، لأنّ هذا الأمر يسلتزم استعدادات كبرى لما لها من تأثير على الأسرة المصرية.

وأكّدت الشركة المتحدة، اعترزاها بجميع العاملين بالشركة سواء الحاليين أو السابقين، «نرفض بشكل نهائي المساس بأي من العاملين في الشركة سواء حاليين أو سابقين، وننفي تمامًا ما تردد عن وجود شبهة فساد».

وأشارت الشركة إلى أنَّ أكبر نفي لتلك الأكاذيب هو المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، والذي يحضره جميع العاملين بالشركة.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.