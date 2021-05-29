«المتحدة»: أجور الفنانين تخضع لرؤية اقتصادية.. ولا نحتكر الدراما

أكّدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ أجور الفنانين يجب أن تخضع لرؤية اقتصادية وإنتاجية، ولا يتمّ تحديدها بمعزل عن ميزانية العمل الفني المقدم.

ورفضت الشركة «المتحدة»، استخدام وصف «السقف» لأجور الفنانين، معتبرة أنَّ هذا الوصف قاسي، ولا يمكن الحديث عن وضع سقف للأجور، لكن في الوقت نفسه لابد أن يخضع أجر الفنان لموازنة اقتصادية ناجحة وسليمة تفيد العمل إنتاجيًا ولا تضره.

شاركنا العديد من المنتجين في صناعة أعمال جيدة وعديدة

وأشارت الشركة المتحدة إلى أنَّها لم تحتكر إنتاجيًا السوق الفني، مؤكّدة أنَّها شاركت العديد من المنتجين في صناعة أعمال جيدة وعديدة، منوهة إلى أنَّ موسم رمضان الأخير شهد أعمالًا درامية من منتجين من خارج شركة المتحدة.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.