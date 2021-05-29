كل ماتريد معرفته عن صومعة بنها بعد تطبيق مشروع ميكنة تداول الأقماح

أعطى الدكتور علي المصيلحي، اليوم السبت، إشارة التشغيل التجريبي لمنظومة ميكنة تداول الأقماح بصومعة بنها على الطريق الزراعي، في إطار تطبيق نظام التحول الرقمي، الذي تتجه الدولة إليه، واختارت وزارة التموين صومعة بنها لتكون نواة لتحويل جميع صوامع الجمهورية لتصبح بالنظام المميكن الحديث.

«الوطن» تستعرض إمكانات المشروع ومواصفات الصومعة بعد تطويرها وإطلاق مشروع الميكنة الحديث داخلها، بحيث تعمل دون تدخل بشري في كل المراحل.

صومعة بنها نقلة حضارية في مشروع ميكنة صوامع القمح

ويعد المشروع أحد المشروعات القومية للصوامع، الذي وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظة على المخزون الإستراتيجي للبلاد وتقليل نسبة الفاقد لصفر.

- تقع صومعة بنها بالطريق الزراعي مصر إسكندرية على مساحة 16350 متر مربع.

- تتكون صومعة بنها من 12 خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحدة 5000 طن.

- إجمالي السعة تخزينية 60 ألف طن قمح.

- مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، وتشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

- تشغيل المنظومة الجديدة بصومعة بنها تسهم في ربطها بالبورصة السلعية.

- فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة، وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود، لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

- جار تعميم التجربة في الصوامع الأخرى في كل أنحاء الجمهورية.

مميزات الصوامع الجديدة داخل مشروع الميكنة

- مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن ومنها صومعة بنها .

- مزودة بنظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح.

- تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد.

- عملية توريد القمح المحلي والمستورد وعمليات صرف تلك الأقماح للمطاحن يتم في المنظومة الجديدة بسهولة ويسر ودون تدخل بشري.

- تسهم المنظومة الجديدة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع في الوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع، تماشيا مع خطة الدولة الحثيثة للتحول الرقمي.

المصيلحي: تعميم مشروع ميكنة صومعة بنها على مستوى الجمهورية

من جانبه؛ قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع، في جميع مراحل استلام الأقماح التي يتم توريدها إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيا الحديثة تأتي ضمن اتجاهات التحول الرقمي للدولة.

وأضاف «المصيلحي» أن كل صومعة يوجد بها نظام تحكم داخلي، ولكن ما يحدث الآن في صومعة بنها من خلال المنظومة الجديدة، هو تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة تداول الأقماح المستوردة والمحلية في مصر.