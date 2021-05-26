250 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاعين العام والخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9468 طناً، تشمل 558 طن فوسفات، و8910 أطنان يوريا.

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وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41173 طناً، تشمل 4972 طن أبلاكاش، و6850 طن خردة، و700 طن خشب زان، و21050 طن ذرة، و7230 طن قمح، و371 طن حديد صاج.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 762 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وسبانخ وخرشوف وفاصوليا وبقدونس)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وبرسيم وثوم وليمون وفول)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإيطاليا واليونان وسنغافورة وهولندا وكرواتيا وتايوان وألمانيا والصين وإسبانيا وفيتنام وأمريكا والهند.

وبحسب هيئة ميناء دمياط، فقد بلغ عدد الحاويات الوارد 66 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 365 حاوية مكافئة.

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وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 179457 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69938 طناً، بإجمالي حوالي 250 ألف طن، كما غادر الميناء 3 قطارات، بحمولة إجمالية 4027 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة.