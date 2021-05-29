«الاتصالات» عن التعاون مع 4 شركات تكنولوجية: نوفر تدريبا متكامل الأوجه

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إعلان عقد شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارة وأربع من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة في مصر، وهي شركة «دِل تكنولوجيز»، و«فودافون مصر»، و«كاسبرسكي»، و«هواوي تكنولوجيز»، من أجل تدريب الشباب المصري.

وقال «طلعت» في مداخلة هاتفية عبر نشرة «DMC»، إن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة «بُناة مصر الرقمية»، والتي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة التي تعمل على خلق جيل جديد من الشباب المتخصص في كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو متعمق ومدرب تدريبًا عاليًا.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التدريب لا بد أن يكون متكامل الأوجه، أي أن يكون تدريبًا علميًا أكاديميًا وعمليًا، مشددًا على أن هذا البرنامج يستهدف منح الملتحقين به درجة الماجستير العملي بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة، وكذلك إتاحة الفرصة لتدريب عملي مكثف للملتحقين بالمبادرة في كبريات الشركات العالمية العاملة في مصر.

وتابع الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «كنا وقعنا اتفاقًا مع 5 شركات عالمية منذ بضعة أشهر، والآن نضيف إليها 4 شركات أخرى من كبريات الشركات العاملة في مصر بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الشراكة تعكس مشاركة كل عناصر المجتمع المعلوماتي في مصر من حكومة وقطاع خاص في إنجاح هذه المبادرة لإدراك الجميع لأهميتها وما تحققه من نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأضاف: «هذه المبادرات تعكس فرصة هائلة لشبابنا بأن يلتحق بهذه الشركات المرموقة، وأن يتلقى تدريبًا مباشرًا في أروقتها ويتعرف على أحدث التكنولوجيات التي تصنعها، وأحدث طرق الإدارة ومتابعة المشروعات».