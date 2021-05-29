الصين تنتج أول قطار كهربائي متعدد الوحدات مخصص للتصدير إلى مصر

خرج قطار كهربائي حضري متعدد الوحدات، طورته شركة صينية لمشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان في مصر، من خط الإنتاج في مدينة «تشينجداو» بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، أمس الجمعة، وهو أول قطار كهربائي صيني متعدد الوحدات يُصدر الى مصر.

وسيوفر القطار وسيلة نقل جديدة بين المنطقة الحضرية في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

القطار مكون من 6 عربات.. والسرعة المصممة للقطار 120 كيلومترا في الساعة

ويتكون القطار من 6 عربات ويمكنه نقل 2222 شخصا على الأكثر، فيما تبلغ السرعة المصممة للقطار 120 كيلومترا في الساعة، حيث سيكون أسرع قطار كهربائي حضري متعدد الوحدات يعمل في مصر.

وطور هذا القطار شركة «تشينجداو سيفانج المحدودة» التابعة لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية، للعمل في مصر حسب الظروف الداخلية.

وتم تزويد القطار بنظام مستقل لإزالة الرمال لتوفير الهواء النظيف في العربات خلال المرور ببيئة رملية، كما تم تصميم مكونات النظام الرئيسية مثل الأبواب ومحركات الجر خصيصا لمقاومة الرياح والرمال، حيث يتم تعزيز القدرة على مقاومة الرمال من خلال اعتماد تدابير حماية عالية من الرمال والغبار، ما يمكن القطار من التكيف مع البيئة المحلية.

ويستخدم القطار ألواحا زجاجية رمادية ذات طبقات مزدوجة ومكيفات هواء عالية الطاقة وستائر نظرا لارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس القوية على طول الخط الحديدي، لضمان تمتع الركاب ببيئة مريحة تحت درجات الحرارة العالية.

وكانت الشركة الصينية، وقعت في عام 2018 على عقد لتوفير 22 قطارا من هذا النوع، وبعد خروج القطار الأول من خط الانتاج، سيتم نقله الى مصر للاختبار والتشغيل التجريبي.

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع القطارات الـ22 خلال العام الجاري ويبدأ تشغيلها رسميا في عام 2022.

وترتبط سكة حديد مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الحضرية في القاهرة ومدينة العاشر من رمضان والعاصمة الادارية الجديدة، وسيسهل تشغيل القطارات السفر اليومي لما يقرب من 5 ملايين شخص.