«مدارس النيل الدولية» تعلن عن آخر موعد للتقديم لمرحلة رياض أطفال

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد غلق باب التقديم بالمراحل KG و Pre KG، مؤكدة أنه سيتم غلق باب التقديم يوم الإثنين المقبل الموافق 31 من شهر مايو الجاري، موضحة أنه سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد التي سيتم الإعلان عنها.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء مسابقة السياحة العالمية حتى تمكن الطلاب من التنافس من أجل تقديم حلول واقعية للتحديات في القضايا المرتبطة، المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية، مؤكدة أن المسابقة تستهدف طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

«شوقي»: حسم مصير التحسين في الثانوية العامة خلال أيام

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في مصر في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، موضحا أنه سيتم حسم مصير التحسين خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الامتحانات النهائية وجدولها خلال أيام، لافتا إلى أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وتعتمد على نمط الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الحلول المتكاملة لتفادي مشكلات السيستيم خلال أيام، مشددا على الطلاب بضرورة الاهتمام بمتابعة شرح الدروس العلمية على المنصات التعليمية، وحل النماذج والتدريبات المختلفة التي تتيح للطالب فهم نمط الأسئلة الجديدة.