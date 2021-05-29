فنانون في مؤتمر المتحدة: الدراما المصرية بخير.. وكل يوم خطوة للأمام

أكد عدد من الفنانين المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدراما المصرية شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، مشددين على أنها استطاعت التأثير بشكل كبير في الجمهور المصري والعربي أيضاً.

وقالت الفنانة لبلبة، التي شاركت في مؤتمر شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الدراما المصرية بخير، وتقطع كل يوم خطوة للأمام

وأضافت لـ"الوطن": "رأينا في موسم رمضان الأخير أعمالا فنية قيمة وتتناول قضايا مهمة، وأصبحت الدراما المصرية مؤثرة بشكل كبير سواء في الجمهور المصري أو العربي أيضاً".وأشارت الفنانة لبلبة أن إنتاج أعمال فنية متنوعة ساهم في ظهور وجوه جديدة، وإعطاء الفرصة لنجوم آخرين من تقديم أنفسهم بالشكل الذي يعبر عن موهبتهم

وتابعت: "أنا سعيدة بالدراما المصرية، وأرى أن حققت طفرة كبيرة والسنوات القادمة قادرة على تحقيق المزيد، لأن هذا هو ما تستحقه مصر، فالفن المصري كان وسيظل في المقدمة دائماً"، وأشادت الفنانة لبلبة بالأعمال الوطنية التي خرجت في السنوات الأخيرة، ومنها الاختيار 1 والاختيار 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، قائلة: "هذه الأعمال تلعب دورا هاما للكبار والصغار".ومن جانبه

الصاوي: الفن المصري في طريقه للمكانة التي يستحقها

قال الفنان خالد الصاوي، الذي شارك في مؤتمر شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لـ"الوطن"، إن الفن المصري هو قوة مصر الناعمة التي تعبر عن أصالة هذا البلد وتاريخه وحضارته، وتابع: "الفن المصري عمره طويل جداً، ويضم مدارس متنوعة بناها عمالقة هذا الفن، ونحن نرى اليوم محاولات جادة لتطوير الفن المصري ودفعه للأمام ووضعه في المكانة الطبيعية التي يستحقها، وبإذن الله السنوات القادمة يمتد تأثر هذا الفن المصري سواء دراما أو سينما أو مسرح أيضاً إلى كل مكان في العالم".