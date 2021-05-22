لبلبة عن إخفاء خبر وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز: «يارب متسمعنيش»

حرصت الفنانة لبلبة على نعي الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أنها تشاركت معه في أحلى وأفضل الأفلام التي قدمتها، موضحة أنها تعرفه منذ أن كان عضوًا بفرقة ثلاثي أضواء المسرح، خلال العروض التي كانوا يقدمونها قبل حفلات المطرب الراحل عبدالحليم حافظ الغنائية، مشيرة إلى أن العندليب كان يحب ثلاثي أضواء المسرح بشكل كبير، حاله مثل حال جماهير كثيرة، كاشفة عن أنها تعتقد أن زوجته صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، لا تعلم حتى الآن بخبر وفاته، قائلة: «ويا رب متمسعنيش في اللقاء ده».

وأضافت «لبلبة» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة الإعلامية منى عبدالغني، أن الفنان الراحل كان إنسانًا راقيًا وعاشقًا لفنه، ولهذا كان رجلًا مخلصًا لهذا الفن بشكل كبير.

وتابعت بطلة مسلسل «صاحب السعادة»: «فنان خدم الفن 60 سنة، وأي حد لما كان يشوفه بس كان لازم يبتسم من غير حتى ما يتكلم».

وأكدت أن لحظة الحزن الوحيدة التي عاشها الجمهور وشعروا بها مع سمير غانم، كانت في فراقه، مشيرة إلى أن الوسط الفني بأجمعه حزين، على رحيل هذا الفنان الراقي.

وأردفت أنه بعيدا عن الفن، فهي جارة أيضا لأسرة الفنان الراحل، مواصلة: «أنا من بلكونتي بشوف بلكونتهم»، موضحة أنها ترتبط بزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بعلاقة صداقة قوية، ومنبهة أنها امرأة «جدعة» كانت تحرص على المشاركة في عزاء كل الفنانين الراحلين، مشددة على أنها حزينة للغاية من أن المرض منع زوجته من توديعه في عزائه، ومتمنية أن تتحسن حالتها الصحية سريعًا.