خطوات حجز تذاكر القطارات «أون لاين» من خلال «أبلكيشن الموبايل»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إمكان حجز تذاكر القطارات المختلفة سواء على الوجه البحري أو القبلي، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي أتاحته من أجل مساعدة كل جمهور الركاب المسافرين في الوقت الحالي، بدلا من الوقوف في طوابير في ظل ظروف انتشار فيروس كورنا.

خطوات حجز تذاكر القطارات من خلال تطبيق الهاتف المحمول

وتستعرض «الوطن» خطوات حجز تذاكر جميع القطارات، من خلال التطبيق الذي وفرته هيئة السكة الحديد.

1 - تسجيل الدخول، ويستطيع الجميع الوصول، وتحميل التطبيق، من خلال متجر «جوجل بلاي»، تحت اسم «قطارات مصر.. حجز واستعلام».

2 - إنشاء حساب جديد.

3 - القائمة الرئيسية.

4 - يتم اختيار أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية.

5 - عند اختيار «الحجز» يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عملية الحجز.

6 - يتم تحديد كل بيانات الحجز، وهي: «أولا محطتي القيام - الوصول، وثانيا تاريخ السفر، وثالثا الدرجة، ورابعا عدد المقاعد».

7 - تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

8 - يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.

9 - الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

10 - يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.

11 - يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد، ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.

12 - بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز.

13 - يتم إرسال بيانات الحجز للراكب على البريد الإلكتروني.

محتوى الشاشة الرئيسية لتطبيق الهاتف

وفي سياق متصل؛ يظهر على الشاشة الرئيسية لتطبيق حجز تذاكر القطارات، كل من:

1 - أسفل الشاشة بيانات المستخدم.

2 - إمكان تغيير لغة العرض «عربي، إنجليزي».

3 - الاطلاع على سياسية الخصوصية، والشروط والأحكام.

4 - تسجيل الخروج.