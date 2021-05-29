أشرف زكي: مؤتمر المتحدة تميز بالشفافية ونسعى لتشغيل كل فناني مصر

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بالبروتوكول الذي تم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، بشأن تشغيل جميع أعضاء نقابة المهن، مشيرا إلى أنه يتمنى تشغيل كل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، مؤكدا أن مطالبة الممثلين بالعمل والتمثيل ستنخفض خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد البروتوكول الذي تم توقيعه، مشيرا إلى أن المؤتمر أهم ما ميزه هو الشفافية الكبيرة والاستعراض الراقي والناجح للإنجازات التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال أشرف زكي، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن المؤتمر شهد خطوة جيدة للغاية وهي فتح السوق أمام الشركات الأخرى لتقديم الكثير من الأعمال، ما يساهم في التنافس وخلق التنافس الذي يؤدي إلى تقديم الكثير من الأعمال الفنية الجيدة التي تكون على مدار العام كله وليس حصرها في موسم واحد وفي شهر رمضان فقط، مؤكدا أنه سيتم إنتاج أعمال من نوعية الـ60 والثلاثين، وعودة السباعيات والخماسيات مرة أخرى، ما يساهم في ازدهار الفن المصري وتقدمه أكثر وأكثر.

وأضاف أن في رمضان الماضي ورمضان قبل الماضي كان هناك الكثير من الأعمال الجيدة التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي أظهرت العديد من القيم والمبادئ، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال الأعمال الوطنية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسل «الاختيار» بجزئيه، الذي أعلى من روح الوطنية لدى الشعب المصري، بالإضافة إلى مسلسل «هجمة مرتدة» الذي تحدث هو الآخر وساعد في الروح الوطنية.