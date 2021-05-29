تحرير 3810 محاضر عدم ارتداء الكمامة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بصفة دورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال المرور المستمر على المطاعم والكافتيريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتلك الإجراءات، ومواعيد الغلق وفقاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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وأسفرت الحملات المُنفذة منذ مطلع مايو الجاري، وحتى اليوم السبت، عن تحرير 3810 محاضر لعدم ارتداء الكمامة، وغلق وتشميع 293 منشأة ومقهى ومطعم وورشة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومواعيد الغلق، والتي بدأ العمل بها منذ 6 مايو الجاري.

وشددت محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لتطبيق تلك الإجراءات، والتعامل بحسم مع المخالفين.

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ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية .

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