كيفية توثيق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.. الصحة توضح

استعرضت وزارة الصحة والسكان كيفية توثيق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا خاصة للمواطنين المسافرين للخارج، حيث قالت الوزارة إنه لـ توثيق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا فلابد من القيام بعدد من الخطوات، على رأسها التأكد من توقيع وختم المستشفى على الشهادة.

كيفية توثيق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا

وتابعت الوزارة في منشور توعوي لها، قائلة: «لابد من الحصول على توقيع وختم الإدارة الصحية التابع لها، كما يجب توقيع وختم سكرتير عام المحافظة التابع لها».

وأكدت الوزارة على أهمية توقيع وتصديق وزارة الخارجية، مشيرة إلى الحصول أيضا على تصديق السفارة التابعة لها جهة السفر.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

كما طالبت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بضرورة الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للتطعيم في المنازل، وقالت الوزارة إنهم: المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، ومرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.