عاجل.. مصدر أمني: «أطفال الشرقية» ماتوا اختناقا داخل سيارة والدهم أثناء نومه

انتقل فريق من النيابة العامة في مركز بلبيس بالشرقية، منذ قليل، إلى عزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة لمعاينة 4 جثث لأطفال تم العثور عليهم جثثا هامدة داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق، حيث رجحت المعاينة المبدئية أن سبب الوفاة قد يكون الاختناق نظرا لأن منافذ وأبواب السيارة مغلقة بإحكام من الداخل.

وصرحت النيابة العامة بنقل الجثث إلى مستشفى بلبيس وهم 4 أطفال 3 منهم ذكور وأنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات، وكلفت المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، في الوقت الذي قال فيه مصدر أمني إن السيارة التي لقى فيها الأطفال مصرعهم مملوكة لوالد أحدهم الذي استغل استغراق والده في النوم وحصل على مفتاح السيارة ثم اصطحب الأطفال معه وفتحوا السيارة وجلسوا يلعبون بداخلها ولم ينتبهوا إلى أنها أغلقت عليهم وفشلوا فى فتحها ما تسبب فى وفاتهم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمصرع 4 أطفال 3 ذكور وبنت، أعمارهم تبدأ من 3 سنوات حتى 6 سنوات، خنقا داخل سيارة بعزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة بمركز بلبيس.

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لمكان الواقعة ورجحت المعاينة المبدئية للجثث أن الوفاة قد تكون ناتجة عن الاختناق، وتم استدعاء صاحب السيارة الذي يرجح أن يكون والدهم كما ترجح أن تكون الوفاة بسبب الاختناق نظرا لإغلاق كل منافذ السيارة.