جمال العدل: المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت سوق الدراما في مصر

قال المنتج جمال العدل، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظمت سوق الدراما في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وصل الأمر في وقت من الأوقات بأن أغلب المحطات التليفزيونية تكبَّدت خسائر وعليها ديون وبالتالي لم يحصل المنتجون والفنانون على أموالهم.

وأضاف «العدل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن شركة المتحدة وضعت سقفا للنجوم والعمل بشكل عام، «أنا كنت من ضمن الناس اللي جم عليا في حاجات بس مش فارق، لأن الفايدة الكبيرة على بعضها أهم، وبشكر الأستاذ تامر مرسي لأنه خد شركة خسرانة لغاية ما خلاها كسبانة وأنها تقف في السوق بشكل جيد جدا، وده أكيد أخذ جهد كبير، والتغيير سنة الحياة».

وتابع: «كلنا أصحاب وأخوات، واشتغلنا مع بعض قبل الشركة دي، وهنشتغل تاني وتالت ومفيش حد غريب عن حد، البعض فاكر فيه تناحر، لأ خالص، الدنيا ألطف من كدة».

وواصل: «أنا رأيي بعد الثورات اللي حصلت والأحداث اللي جرت، احنا اللي لينا الريادة في الدراما والسينما، والقيادة السياسية قدرت تعيد علاقتنا بالوطن العربي وأفريقيا والعالم كله، ومهدت لينا الطريق جدًا ان احنا كمان نستعيد ريادتنا، التي لم نفقدها ولا حاجة، ولكن تآكلت سِنة، صناعة الفن هامة وقوة ناعمة مثل صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج».

وعبر عن تفاؤله بالتغييرات الجديدة، «أنا متفائل جدا، والناس اللي قاعدين على الطرابيزة مهمين، كل واحد في مجاله، وعندنا إحساس بالمسؤولية تجاه البلد، وضروري يبقى فيه منتجين صغيرين لأن المنتج الصغير له رؤية وعين وإحساس مش عندي، والناس بترتقي بثقافتها دلوقتي من الدراما، ومن المهم نقدم وجبة محترمة وبسيطة تتسلل ليهم من غير ما نديهم إرشادات».

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، حيث سيكون الدكتور حسن عبدالله رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة هم: أشرف سالمان، عمرو الفقي، محمد سعدي، تامر مرسي، محمد سمير.