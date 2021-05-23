ضبط 20 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل محل بكفر الشيخ

صادرت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، اليوم الأحد، 20 ألف كمامة مجهولة المصدر، داخل محل لبيع المستلزمات الطبية بمدينة دسوق.

وخرجت حملة بتعليمات من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وتشكلت حملة تموينية مشتركة بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، تضم كل من: رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، وسعد أو إسماعيل، وأحمد سيف، بحماية المستهلك، للمرور علي الأسواق، بدائرة بندر دسوق.

ضبط 10 كراتين كمامات في كفر الشيخ

تمكنت الحملة من ضبط 10كراتين «كمامات»، مجهولة المصدر، تحتوي كل كرتونة على 2000 «كمامة»، بإجمالي 20 ألف «كمامة»، داخل محل لبيع المستلزمات الطبية، بمدينة دسوق، وتحفظت الحملة علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 1819 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم دسوق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ضبط 200 عدسة لاصقة مجهولة المصدر

وضبطت الحملة 200 عدسة لاصقة للعين، مجهولة المصدر، و70 عبوة شامبو، مجهولة للمصدر، وغير مصحوبين بأي فواتير تدل على مصدرهما، بمحل مستحضرات تجميل، داخل مدينة دسوق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 1820 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضبط محلين لبيع السجائر والبقالة، بمدينة دسوق، بداخلهما 380 علبة سجائر، محظور تداولها والاتجار فيها، لخطورتها علي الصحة العامة، وتحرر لهما المحضرين «1821 - 1822» لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة دسوق، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، ضبطت صاحب سيارة، بدائرة مركز كفر الشيخ، وبحوزته 2076 عبوة سلع تموينية تموينية مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.