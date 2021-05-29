هشام تحسين عن مؤتمر المتحدة: سعيد بفتح السوق الإنتاجي وخلق منافسة جيدة

قال المنتج هشام تحسين، إنه تابع مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من دبي، نظرا لوجوده هناك من أجل التحضير للعديد من المشروعات الجديدة، وقال إن المؤتمر يدل على وجود رؤية جيدة للإعلام والإنتاج الدرامي، ومن المقرر أن يتم تحويلهم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية من الكيانات الضخمة والمحترمة سواء بالقيادة القديمة أو بالقيادة الجديدة التي تم تكليفها في الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الجميع يستحق التقدير والاحترام.

وأضاف تحسين لــ«الوطن» أنه سعيد بفتح السوق الإنتاجي وخلق منافسة جيدة ينتج عنها الكثير من الأعمال الفنية التي تليق بعقلية المشاهد المصري والعربي، لأن الفن المصري كما تعود الجميع منارة للعالم العربي بأكمله، مشيرا إلى أن المنافسة هي الأساس وهي إحدى ركائز الفن المصري، مؤكدا أن المنافسة كلما كانت قوية كلما أتاحت الفرصة للجميع بإنتاج الكثير من الأعمال المهمة.

وتابع بأن إتاحة الفرصة أمام الجميع شئ مهم ومبادرة محترمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال إن شركة «ماجنوم» ستبحث في الوقت الحالي عن موضوعات وأعمال تليق بالمشاهد، مشيرا إلى أنهم في مرحلة التحضيرات والاختيار في الوقت الحالي، وأنه سوف يتم إعلان إنتاجات الشركة فور الانتهاء من التحضير والاستقرار على سيناريو ومخرج وأبطال لخوض عمل ينافس ويكون خير ممثل لشركة «ماجنوم» وأن يكون على مستوى الثقة الذي عاهدت بها الشركة جمهورها في أعمالها السابقة.