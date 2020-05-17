هشام تحسين لـ"عادل إمام" فى عيد ميلاده: فخور بعملي معاك يا زعيم الفن

هنأ هشام تحسين منتج مسلسل "فلانتينو" الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ80.

وقال "تحسين" لـ"الوطن"، "كل سنة وانت طيب يا أستاذ عادل يا زعيم الفن وصاحب القلب الكبير".

وأضاف، في الحقيقة فخور جدًا بالعمل مع فنان بقيمة القدير عادل إمام عملين، هما "عوالم خفية" و"فلانتينو"، مضيفًا "ربنا يديك الصحة و يخليك لينا".

يذكر أن عادل إمام يشارك فى موسم رمضان بمسلسل "فلانتينو"، والذي تدور أحداثه حول شخصية نور عبد المجيد الشهير بـ"فلانتينو"، والذي يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات ‏بينهما ‏مع ‏مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎