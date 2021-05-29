عزة مصطفى مشيدة بتجربة «المتحدة»: تسير على الطريق الصحيح وفق الدراسات

وصفت الإعلامية عزة مصطفى، المؤتمر الصحفي الخاص بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأنه في غاية الأهمية، قائلة إنه لا يوجد فساد في الشركة نهائيا، نظرا لتمتعها بالحوكمة التي تمنع الفساد، مطالبة الشركة باتخاذ خطوات قانونية وسريعة ضد أعداء النجاح.

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أن الشركة قدمت مجهودا كبيرا منذ إنشائها، ويجب توجيه الشكر لكل القائمين على هذا الجهد، وكل الدراسات العالمية والعلمية لأي مشروع تقول بإنه لا يجب الحديث عن المكاسب قبل 3 أو 4 سنوات، وهذا ما استطاعت الشركة أن تقدمه.

وأشارت إلى أن الشركة استطاعت تحقيق ما أشارت إليه الدراسات العلمية والعالمية رغم الأقاويل التي كانت تتحدث عن الإعلام المصري بأنه لا يقدم أي عائد مادي، ولكن «المتحدة» ومن خلال «برزينتشن» حققت مكاسب في فترة قليلة وهي 3 سنوات، والأرقام خير دليل.

وأوضحت أن موسم 2017 شهد خسائر تم تقديرها بـ470 مليون جنيه، وهذا طبيعي، بينما في موسم 2020-2021 حققت أرباحا بقيمة 260 مليون جنيه، وطبقا للدراسات العلمية العالمية تسير الشركة في الطريق الصحيح.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، حيث سيكون الدكتور حسن عبدالله رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة هم: أشرف سالمان، عمرو الفقي، محمد سعدي، تامر مرسي، محمد سمير.

وأكّدت الشركة المتحدة، أنَّ المرحلة المقبلة صعبة للغاية وتستلزم جهدًا كبيرًا من العمل، خاصة في ظل طموح الشركة في طرح عدد من الشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت «المتحدة»، إلى أنَّه لن يعمل أي أحد في مجال التمثيل دون أن يكون عضوًا في نقابة المهن التمثيلية، مشددة على أنَّه سيتمّ التنسيق مع نقابة المهن التمثيلية في كل شيء.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، أعلنت خلاله ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.