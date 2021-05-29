أشرف زكي يشكر «المتحدة»: الشركة تحب الفن المصري ومؤمنة به

أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالبروتوكول الذي تم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، موضحًا أنه يشكر «المتحدة للخدمات الإعلامية»، الذين جعلوا للنقابات دورا مهما، وأن قانون النقابة سيتم تطبيقه، بعد أن كان يعاني من تهميش دور النقابة، مؤكدًا أن المتحدة للخدمات الإعلامية «ناس بتحب البلد والفن المصري ومؤمنة به».

وأضاف «زكي»، على هامش حضوره مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الخطوة التي حدثت اليوم عظيمة للغاية، ويتفاءل بأن القادم أفضل، خاصة مع توسيع قاعدة المنتجين المتميزين، سيعطي ذلك فرصة لعادلة التوزيع، «النهاردة كان فيه قراءة لما هو مضى وما هو قادم، القراءة كانت مقروئة وفيها شفافية شديدة جدًا».

وتابع: «منقدرش نقول غير إن كان فيه تصاعد في الخط البياني للأعمال الدرامية، فيه أعمال درامية قدرت أنها ترجع الانتماء للشباب وحب الشباب لبلدهم والشرطة والجيش، الشباب كانوا محرومين من أيام رافت الهجان مشوفناش أعمال زي كده، دلوقتي بقى عندنا الممر والاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول».

وأضاف أن تلك الأعمال الفنية كانت رسالة قوية جدا، «الشباب ملتفون حول هذه الأعمال التاريخية، والتي أظهرت بطولاتنا، فضلًا عن الأعمال الاجتماعية، كعودة نجوم كتير، زي يحيي الفخراني ومنى زكي، اللي جي هيبق في توسع في القاعدة، بقول من خلال قرائتي النهاردة لكل زملائي الفنانين هيبقى فيه فرص عمل كتير الفترة الجاية، هيبقى فيه عدالة في التوزيع وعدالة في الأجور، وتطبيق قانون النقابة مهم جدا، النهاردة لمست الصدق في ناس بتحب البلد وناس بتحب الفن المصري ومؤمنة به».