نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد استكمال الحدائق ورصف الطرق

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير الحدائق العامة بشرق المحافظة والمجاورة لديوان عام المحافظة والممتدة إلى حديقة صنعاء، ووضع مقاعد جديدة بها.

وتفقد نائب محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام ورئيس مدينة كفر الشيخ، في جولتهم مساء اليوم السبت، عدداً من الحدائق العامة بغرب المدينة، والموازية لشارع صبري القاضي، وما تم بها من أعمال رصف بالأنترلوك، كما تابعوا أعمال زراعة الأشجار ووضع مقاعد ومظلات، حيث يجري استكمال أعمال تطوير هذه الحدائق بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول، ووضع الطبقة الأسفلتية الثانية، ووضع أعمدة الإنارة بالمحور، ضمن المحاور الجديدة التي وجه بها وتفقدها وتابع مراحل إنشائها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تفقد نائب المحافظ والسكرتير العام شارع 21، وما يجري به من أعمال تمهيد للطريق وأعمال رصف، ووجها بتكثيف أعمال النظافة اليومية بمساكن الأوقاف المجاورة للشارع.

وتفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية في المدرسة الثانوية الصناعية نظام الـ3 سنوات، وما يجري بها من تصنيع للمقاعد وألعاب أطفال، والتي توضع في الحدائق العامة المجانية، والتي وجه بها محافظ كفر الشيخ، مثنياً على التعليم الفني ومساهمته في توفير المقاعد وتصنيعها من الرواكد، سواء بالمدارس الفنية أو بالورشة المركزية بالديوان.