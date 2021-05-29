ضبط 302 كرتونة منتجات تموينية مهربة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، اليوم السبت، من ضبط 302 كرتونة منتجات تموينية مهربة بمخزن غير مرخص في منطقة سيدى بشر، وذلك عقب حملات مكبرة لتشديد الرقابة على المخازن ومحلات البقالة التموينية، حفاظاً على الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين.

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وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة عصام اللبيدي، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حمادة عبد الستار، وأحمد علي، بشن حملات تموينية، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص، به سلع تموينية بمنطقة محمد فريد، بناحية سيدي بشر قبلي.

ضبط 200 كرتونة زيت تمويني مهرب بمخزن بالإسكندرية

وتم تحريز 200 كرتونة زيت، تمثلوا في عدد 160 كرتونة زيت طعام تمويني ماركة زيتنا، عبوة الكرتونة 12 عبوة، وعدد 40 كرتونة زيت طعام تمويني ماركة كوكي عبوة الكرتونة الواحدة 12 زجاجة.

ضبط 102 «بالتة» دقيق وسكر ومكرونة تموين

كما تم تحريز 102 «بالتة» دقيق وسكر ومكرونة تموين، تمثلوا في عدد 14 «بالتة» دقيق، عبوة 10 أكياس، زنة الكيس 2 كيلوجرام دقيق استخراج 72%، وعدد 48 «بالتة» سكر تمويني عبوة 20 كيس، زنة الكيس واحد كيلو جرام، وعدد 40 «بالتة» مكرونة عبوة 20 كيس مكرونة ماركة بساطة، زنة الكيس 500 جرام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام.