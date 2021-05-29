«قال له انت مش ابني».. اعترافات المتهم ببيع طفله: مجابش غير 60 ألف جنيه

«60 ألف، والدفع عند الاستلام.. الطفل مؤدب وشاطر وشكله ابن ناس».. الكلمات السابقة تضمنها رسائل متبادلة بين مسجل خطر وأحد الأشخاص عبر الهاتف، كانت تلك الكلمات آخر الرسائل المتبادلة بين المسجل خطر والزبون، فى صفقة قام بها الأول لبيع نجله له بمبلغ 60 ألف جنيه، لكن المتهم لم يتوقع أن الإدارة العامة لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر تتعقبه، وما هي إلا ساعات حتى تم القبض عليه.

خلافات مع طليقته

خلال التحقيقات اعترف «ح.ص»، 43 عاما، بأنه عرض طفله البالغ من العمر 4 سنوات للبيع عبر «فيس بوك» وذلك انتقاما من طليقته، والدة الطفل، ومروره بأزمة مالية وعدم مقدرته على الإنفاق عليه، فقام بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الإعلان عن رغبته في بيع نجله مقابل مبلغ مالي محدد بالمخالفة لأحكام القانون.

صديقي أقنعني ببيعه

وقال المتهم إنه اتصل بطليقته مرات كثيرة من أجل تسلم الطفل والإنفاق عليه لكنها أبلغته أنها لا تحتاجه: «قالت لي مش فارق معايا، اعمل فيه اللي انت عاوزه»، فقرر الانتقام منها ووردت في ذهنه في البداية فكرة طرد الطفل والتخلص منه، لكن أحد أصدقائه أشار عليه بعدم فعل ذلك وأن هناك فرصة لبيع الطفل والاستفادة منه.

60 ألف جنيه

وتابع المتهم أنه عرض الطفل بمبلغ 150 ألف جنيه في البداية ثم لاحظ عدم تلقيه أي طلبات شراء: «صاحبي قال غالي، نزل في تمنه العيال على قفا من يشيل»، مشيرا إلى أنه ظل يخفض ثمنه حتى وصل إلى 60 ألف جنيه وعثر على «زبون» واتفق معه على الشراء وتسليم الطفل في منطقة الدقى بالجيزة.

أقنعت ابني أنني لست والده

وأوضح المتهم أنه أقنع ابنه أنه ليس والده، وأنه عثر عليه صغيرا في مقلب قمامة، وأنه عثر على والده الحقيقي وأنه اتصل به لإرجاعه إليه، فبكى الطفل فقال له إن والده الحقيقي الذى سيتسلمه سيلبي كل طلباته ولن يحرمه من شيء.

المتهم مسجل خطر

وذكرت التحريات أن المتهم عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إعداد أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبصحبته نجله حال عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي، وبحوزة المتهم 2 هاتف محمول يحتوي كل منهم على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة.