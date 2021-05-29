طرق الاستفادة من مبادرة البنك الزراعي لإسقاط الديون قبل نهاية يونيو

يواصل البنك الزراعي المصري تلقي طلبات كل العملاء المتعثرين لتسوية مديونياتهم، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، طبقًا للشروط التي أعلنها البنك ضمن المبادرة في وقت سابق.

وكان البنك الزراعي المصري، أعلن في وقت سابق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» معلومات عن المبادرة وشروط الاستفادة منها قبل نهاية شهر يونيو على النحو التالي:

شروط الاستفادة من مبادرة المتعثرين بالبنك الزراعي المصري

- يشترط أن يكون العميل الذي يتقدم بطلب لإسقاط ديونه، سدد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط العوائد.

- تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط العوائد المتراكمة.

- تنقسم المبادرة إلى شريحتين، الأولى سيستفيد منها 307 آلاف عميل بمديونيات تصل لـ25 ألف جنيه كأصل للدين.

- إعفاء العملاء من الفوائد بشكل كامل بالنسبة للعملاء التي تزيد أصل ديونهم على 25 ألف جنيه وصولا لـ10 ملايين جنيه.

- يتنازل البنك عن كل القضايا بينه وبين أي عميل مديون، لتوفير إتاحة التعامل مع أي بنك على حده.

- يستفيد العملاء المتعثرين من الأفراد والشركات بالبنك.

- إعفاء العميل من فوائد الديون المهمشة شرط سداد 10% من أصل المديونية.

- يتنازل البنك عن النزاعات القضائية مع العميل بمجرد إجراء التسوية.

- عودة العميل للتعامل مع الجهاز المصرفي مجددًا والاستفادة من مبادرات المركزي مثل التمويل العقاري والقروض المدعمة، والقروض الشخصية الأخرى.

- يرفع اسم العميل من القوائم السلبية في «أي سكور»، ولكن يتم ذكر معلومة تاريخية بأنّه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات.

- تضم المبادرة إسقاط نصف مديونيات المتعثرين لأكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين للأفراد والشركات، ويستفيد من ذلك نحو 21 ألف عميل.