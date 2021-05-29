الغرف السياحية: حفل نقل الممياوات والاكتشافات الأثرية أدت لرواج سياحي

قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن هناك دعم كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع السياحة والآثار بشكل كبير، وهو ما ظهر جليا خلال اجتماع الرئيس اليوم للاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية مع الجهات المعنية، «الفترة الماضية كان فيه إجراءات كبيرة أهمها فتح الفنادق السياحية بنسب معينة خلال جائحة كورونا».

المتاحف الجديدة ساعدت في حدوث رواج بالمجال السياحي

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاكتشافات الكبيرة التي تتم في مجال الآثار والمتاحف المصرية التي جرى فتحها مؤخرا ساعدت كثيرا في حدوث رواج بالمجال السياحي مع تسليط الضوء من قبل كبريات القنوات العالمية عما يحدث في مصر من تطوير.

مصر قدمت حوافزا للدول الأجنبية لجلب سائحيها

وأوضح أن نقل الممياوات الملكية قد أبهر كافة دول العالم، وكان أفضل ترويج للسياحة المصرية وخاصة لراغبي السياحة الثقافية، «الدولة قدمت الكثير من الحوافز لتنشيط السياحة منها إجراء تحليل الـPCR للقادمين لمصر بأسعار منافسه لكافة دول العالم، الحجات دي كلها أدت حوافز للدول الأجنبية لإرسال سائحيها».

وأكد أن أكثر أعداد السياح قدوما لمصر كان من مواطني دول شرق أوروبا، ووصل في شهر أبريل وحده إلى 550 ألف سائح، ولم تتوقف تلك الدول خلال جائحة فيروس كورونا في إرسال سائحيها، «القطاع السياحي كله تم تطعيمه بكافة العاملين فيه».