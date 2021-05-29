رفع أثار حريق الغابات الشجرية بطريق مطار الغردقة (صور)

تمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، برئاسة اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، اليوم السبت، من رفع المخلفات الناتجة عن أثار الحريق الذي اندلع بالجزيرة الوسطى لطريق المطار، جنوب مدينة الغردقة، أمس الجمعة، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكلف رئيس مدينة الغردقة رئاسة حي جنوب بسرعة الانتهاء من رفع مخلفات الحريق، وسرعة الانتهاء من رفع أثار الحريق، والعمل على قص وتهذيب الأشجار بصفة مستمرة، لمنع تكرار حدوث حرائق مرة أخرى، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

واندلع حريق هائل في الغابات الشجرية بطريق المطار بالغردقة، أمس الجمعة، وارتفعت الادخنة إلى أعلى، في مشهد أثار قلق سكان المدينة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات المطافئ إلى موقع الحريق، كما تم وقف حركة السيارات على الطريق، لحين السيطرة على الحريق، دون سقوط أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بنشوب حريق هائل في الجزيرة الوسطى بالغابات الشجرية بطريق مطار الغردقة، وارتفاع الأدخنة إلى السماء، وتم إخطار قوات الحماية المدنية، والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما تم إخطار مرفق اسعاف الغردقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، لقي ميكانيكي مصرعه، متأثراً بإصابته أسفل سيارة كان يقوم بإصلاحها، حيث سقطت السيارة بصورة مفاجئة، ليلفظ أنفاسه في الحال، وذلك بإحدى الورش بشارع السلام، وسط مدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.