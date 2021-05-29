«التنسيقية» توضح طرق استخراج شهادة تصنيف المشروع لضمان جميع المزايا

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف يوضح طرق استخراج شهادة تصنيف مشروع لضمان جميع المزايا والتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستعرض «الوطن»، طرق استخراج الشهادة من خلال المعلومات التي جاءت في إنفوجراف التنسيقية والتي جاءت كالآتي.

أولاً- المشروع الحديث

هو كل مشروع لم يمر على تأسيسه عامين بدءا من تاريخ مزاولة النشاط، ويصنف وفقًا لرأس المال المدفوع والمحدد في السجل التجاري الآتي:

- مشروعات متناهية الصغر رأس مالها أقل من 50 ألف جنيه.

- مشروعات صغيرة يتراوح رأس مالها بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه.

- مشروعات متوسطة يتراوح رأس مالها من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه.

- مشروعات غير صناعية متناهية الصغر يقل رأس مالها عن 50 ألف جنيه.

- مشروعات صغيرة غير صناعية يتراوح رأس مالها بين 50 ألفا و3 ملايين.

- مشروعات متوسطة غير صناعية يتراوح رأس مالها بين 3 إلى 5 ملايين.

ثانيًا- المشروع القائم

وهو كل مشروع مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط ويتم تحديد حجم الأعمال وفقًا لآخر ربط ضريبي أو آخر إقرار ضريبي أو قوائم الدخل المعتمدة وفي هذه الحالة يكون:

- المشروع المتناهي الصغر لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه.

- المشروع الصغير يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه.

- المشروع المتوسط يتراوح بين 50 مليونا وحتى 200 مليون جنيه.

واعتادت اللجان النوعية التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إصدار أوراق بحثية تتناول موضوعات مهمة، كما أصدرت منذ أيام إنفوجراف يوضح شروط وطرق الحصول على قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.