«المتحدة للخدمات الإعلامية».. طفرة في الإنجازات المحققة وخطط مستقبلية

«تستخدم وسائل الاعلام من أجل التثفيف والإلهام والترفيه وهي صوت من لا صوت له، وقوة عظيمة في بناء الوطن في إطار من الحرية والمسؤولية»، فهذه المعادلة هي التي وضعتها المتحدة للخدمات الإعلامية طريقًا تسير عليه نحو الإصلاح، فما كان ينفق على الإعلام أكبر من العائد نظريًا، وهناك وسائل إعلامية كانت تحقق خسائر، بينما عمليا كانت تحقق أعمالًا أخرى خبيثة للهدم والتدمير وإضعاف مصر.

استلمت الشركة المتحدة، الوسائل الإعلامية وهي تحقق خسائر كبيرة، ولم تكن الدراما المصرية في السنوات الأخيرة قبل ظهور المتحدة موجودة تقريبا في القنوات العربية، ووسط حرب شائعات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف لتدمير مصر من جهات معادية تضخ مليارات الدولارات، دخلت المتحدة إلى السوق الإعلامية فأعادت ترتيب المشهد من جديد بناء على مطلب شعبي انطلق من خلال ثورة 30 يونيو بإصلاح الإعلام وعملت عدة محاور.

ويُعد التليفزيون عالما ساحرا يديره مجموعة من المبدعين الحالمين، حيث وضع صناع الإعلام في العالم كله مجموعة من القواعد المهنية منها أن يلعب الإعلام دورًا داخل المجتمع، يبني لا يهدم، يخبر الناس بالحقيقة لا يروج شائعات، يثقف المواطن، لا ينشر الجهل، يرفه جمهوره، لا يفسد الذوق العام، فهو أداة قوية ومرنة للتأثر والدفع للأمام، وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشتها برامج تعليمية عبر قنواتها لمساعدة طلاب الإعدادية والثانوية وقت الحظر.

وعملت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الإصلاح الاقتصادي والهيكلي و تطوير المحتوي والتدريب المهني، وعودة القوى الناعمة المصرية إلى الإقليم، ومواجهة الإعلام المعادي والشائعات ومحاولة تخريب الإعلام المصري وهو ما أغضب فئة كانت تتربح من المشهد الإعلامي المتردي، كما عملت الشركة على دعم الصناعات الخاصة بالإعلام، وأنتجت العديد من برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا.

سنوات قليلة استغرقتها الشركة المتحدة لتحويل ميزانية الوسائل الإعلامية من الخسارة إلى الربح، وحققت في موسم رمضان الدرامي 2020-2021 أعلى أرباح في تاريخ القنوات المصرية ونجحت بقنواتها المتميزة، وإذاعتها وصحفها وإنتاجها الفني ومنصاتها الشبابية في إعادة الإعلام المصري إلى دوره الريادي والمجتمعي وجعلت من الصورة رسالة ومن الكلمة جسرًا وحصنًا، وفتحت تشفير منصة «واتش ات» لمدة شهر دون مقابل للمواطنين.

واكبت المتحدة التطوير التكنولوجي الحديث، وأنشأت منصات إلكترونية جديدة، وحدثت أدواتها عبر السوشيال ميديا، فنالت ثقة الجمهور العريض من الشباب وعقدت اتفاقا مع الهيئة الوطنية للإعلام للحفاظ على التراث في محتوى الرقمي، وأتاحت هذه الأعمال العظيمة الخالدة للمشاهدين عبر منصة «watch it» المتميزة ووضعت حدًا لعمليات سرقة المحتوى عبر منصات مختلفة كانت تهدر ملايين الجنيهات، وتقديرًا للدور البطولي للأطباء وأطقم التمريض أتاحت منصة «watch it» لهم بالمجان.

ونفذت خطوات عملاقة في تطوير تليفزيون الدولة، ودخلت في إدارة تردادت الراديو على موجات «إف إم» بشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام أو المملوكة لها، وقامت بتطوير وإعادة هيكلة إذاعات مجموعة راديو «النيل - ميجا – ميتس - نغم - شعبي» التي أصبحت إذاعتها الأكثر انتشارا، كما أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة في شوارع المحروسة تقدم الشكر لجيش مصر الأبيض، على ما بذلوه في مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقامت باستحداث إذاعة للرياضة «أون سبورت إف إم» لتغطية الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، كما قامت بتحديث وتطوير المحتوى الإذاعي للراديو 9090 وتطوير المحتوى الرياضي وإطلاق قناة «أون تايم سبورت» مع الهيئة الوطنية للإعلام والحصول على حق نقل البطولات العاليمة حصريا، وعلى سبيل نقل الخبر الصحيح طورت قناة إكسترا نيوز التي قدمت خدمة إخبارية جمعت بين الخبر الصحيح والتحليل الدقيق.

وعبر قنواتها انطلق المحتوى الرزين والمضمون الهادف والتناول الصادق، واستطاعت المتحدة بوسائلها الإعلامية أن تصل بهموم المواطنين إلى القيادة السياسية، وتحولت شاشات المتحدة في بعض الأحداث الكبيرة لمصدر المعلومة تنقل منها وسائل الإعلام العالمية، كما كانت الدراما المصرية قبل ظهور الشركة المتحدة متراجعة لصالح الدراما غير العربية واختفت الأعمال الدرامية المصرية من على شاشات الفضائيات العربية، حتى اقتحمت الشركة المتحدة وبقوة مجال الإنتاج الدرامي.

استثمرت المتحدة للخدمات الإعلامية في الفن المصري، فدعمت القوى الناعمة بأعمال درامية متميزة وجادة ومبهرة، وتتشرف للعام الثاني على التوالي بتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقدمته في رمضان من أعمال تليق بالثقافة والقيم المصرية الأصيلة خاصة الأعمال التي وثقت تضحيات شهداء الوطن ليعيش المصريون في أمن وأمان مثل الاختيار 1 و 2 وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، وهي أعمال درامية أثرت في المواطنين وجعلت أطفالًا يحلمون بالدفاع عن وطنهم.

كانت الشركة المتحدة حاضرة وشاهدة على استعادة مصر مكانتها وطارت لكل أنحاء العالم تنقل تقدير واحترام قادة العالم لمصر رئيسًا وشعبًا وأطلقت أول قناة تليفزيونية تضم إبداعات عملاقة التلاوة المصريين وهي «مصر قرآن كريم»، وساهمت «المتحدة» في تغطية نجاحات الدولة في كل المجالات، ورصدت أكبر برنامج متكامل لتطوير وتنمية قرى الريف المصري ووثقت بفخر نجاح التجربة الأعظم في تطوير حياة البسطاء، «حياة كريمة».

وضعت الشركة المتحدة، بحب كل إمكانياتها في هذا المشروع الرئاسي غير المسبوق، وبلغ حجم دعم المتحدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة 70 مليون جنيه، ونجحت في تسويق إمكانيات الدولة لتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن ساهمت بدورها في إنتاج متميز في الأعمال السينمائية، وشاركت المتحدة في معركة التنوير وفي مواجهة الشائعات ومحاولات تخريب الوطن من إعلام معادي يتلقى المليارات بهدف تدمير مصر.

وأصبحت المتحدة حائط الصد الإعلامي لمحاولات الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة وتخريب العقول، وعبر برامج مميزة وبسيطة ومباشرة، فندت الشائعات المغرضة والمضللة، فأسقطت الإرهابية في شر أعمالها، عندما نصبت لها فخًا إعلاميًا محكمًا وأنتجت أفلاما وثائقية للتوعية وكشف جذور الإرهاب وأهداف جماعة الإخوان، ومن خلال وحدة الوثائقية المتميزة أنتجت أفلام مثل «سيد قطب» و «طابا» و «من أحياها».

ونجحت المتحدة في نشر الوعي لدى المواطنين بنشر الحقيقة عبر مجموعة فيديوهات ترصد «أكاذيب مرتزقة إبليس الإخوانية» وإدراكًا منها بأنها تخوض معركة يومية شرسة للدفاع عن وحدة المصريين ضد كيانات إعلامية تبث سمومها من دول تنفق المليارات لإسقاط مصر ولم تنسَ الشركة تكريم أسر شهداء الواجب من أبناء الجيش والشرطة ونظمت زيارات لأهالي الشهداء، بعدما نجحت المتحدة في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأرباح وتطوير المحتوى بما يتوافق مع القيم المصرية، وساهمت في عودة الدراما المصرية لتتصدر المشهد في المحيط العربي.

لم تحقق الشركة المتحدة نجاحاتها على مستوى القنوات والإنتاج الدرامي فقط، لكنها ساهمت وبقوة في تطوير قطاعات مختلفة كانت مهملة رغم أهميتها، تدخلت المتحدة لوقف انهيار الصحف الورقية التي أوشك بعضها على الإغلاق وأوقفت خسائرها الكبيرة، ونقلتها إلى العالم الرقمي والربحي، وبعد أشهر من التطوير، استحوذت هذه الصحف على نسبة قراءة عالية، مقارنة بما كانت عليه قبل التطوير، وحصدت صحف المتحدة عشرات الجوائز المصرية والعربية والدولية.

ومن أبرز ملامح خطة التطوير، تكمن في طرح أسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة المصرية للاستمرار في تطوير المحتوى وإطلاق قناة إخبار عالمية، فضلًا عن التوسع أكثر في السوق والتعامل مع عدد أكبر من المنتجين والاستعانة بكوادر ذات خبرة في الأسواق المالية وفقًا للتطوير الجديد.